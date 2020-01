Coronavirus, gli esperti: “Si diffonde velocemente come la Sars ma la mortalità è più bassa” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si diffonde velocemente come la Sars il Coronavirus. A dirlo il professore Andrea Gori, Direttore dell'Unità operativa Malattie infettive del Policlinico di Milano che ha però sottolineato come la mortalità rispetto al suo predecessore sia più bassa. La Sars ha provocato tra il 2002 e il 2003 la morte di più di 800 persone. fanpage

