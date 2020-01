Coronavirus, è caos rimpatri dalla Cina: possibile ponte aereo per gli italiani (Di martedì 28 gennaio 2020) Gabriele Laganà I paesi della Ue in ordine sparso. La Francia è pronta ad evacuare dalla Cina con un ponte aereo. L’Italia non ha ancora un piano preciso Il Coronavirus fa sempre più paura. Se in Cina le autorità stanno mettendo in campo ogni forzo possibile per tentare di arginare l’epidemia, gli altri Paesi, tra cui l’Italia, hanno un problema urgente da affrontare: il rimpatrio delle persone presenti nelle aree messe in quarantena. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, l'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una visita a Pechino ha dichiarato che non è necessaria l'evacuazione dei cittadini internazionali. Ma l’affermazione si scontra con la realtà che vede crescere il bilancio di morti e contagiati. Per questo i vari governi, pur nonavendo una linea comune, si stanno muovendo. La situazione è estremamente delicata. Al momento nessuno ... ilgiornale

