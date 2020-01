Coronavirus cinese: aumentano i casi in Germania e in Canada, primo caso in Brasile: United Airlines cancella i voli verso la Cina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il “demone” del Coronavirus, come è stato ribattezzato da Xi Jinping, ha portato a 106 il numero dei morti in Cina. I contagi sono raddoppiati in 24 ore, costringendo le autorità di Pechino a chiudere scuole e università sine die. E intanto il virus continua a diffondersi anche al di fuori dei confini cinesi: aumentano i casi in Germania e in Canada e arriva il primo caso dal Brasile. 3 nuovi casi in Germania Tre nuovi casi di Coronavirus sarebbero stati confermati in Baviera, secondo quanto riportano i quotidiani tedeschi. Die Welt riporta la notizia e cita fonti del ministero della Salute bavarese. I tre sono tutti impiegati nella stessa azienda della zona di Starnberg, dove lavora il primo paziente del Coronavirus accertato in Germania, un ingegnere che aveva avuto contatti con una collega arrivata dalla Cina. Sale così, come spiega il Bild, a quattro il numero ... meteoweb.eu

