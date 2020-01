Coronavirus Cina Wuhan la mappa del contagio, l’Oms corregge l’alert: «Rischio globale alto» (Di martedì 28 gennaio 2020) Sale a 106 il numero dei morti per il nuovo Coronavirus di Wuhan. 100 decessi nella sola provincia di Hubei. Sono questi gli ultimi aggiornamenti dalle autorità cinesi, che hanno parlato di 1300 nuovi casi di contagio. Stando ai dati riportati nel corso della serata di ieri la diffusione del virus sembra aver subito una prepotente impennata: nelle ultime 24 ore, infatti, i casi di contagio sarebbero quasi raddoppiati, passando dalle 2.744 unità di lunedì scorso alle 4.515 di oggi. Senza contare i quasi 7mila casi sospetti in attesa di conferma. Una situazione preoccupante, che ha fatto rivedere all’Oms la sua valutazione relativa all’epidemia che continua a mietere vittime. Coronavirus Cina Wuhan la mappa del contagio, l’Oms corregge l’alert: «Rischio globale alto» A Pechino, la capitale della Cina, è stato registrato il primo morto. La popolazione è furiosa nei ... urbanpost

