Coronavirus Cina, caso sospetto a Napoli | Ricoverato un ragazzo (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Coronavirus continua a far paura: a Napoli caso sospetto di un ragazzo di 28 anni, proveniente da Hubei, in Cina. Si è presentato in ospedale accusando forti malori. E’ stato subito trasportato al Cotugno, nel reparto malattie infettive Un uomo di ventotto anni proveniente da Hubei, una provincia centrale della Repubblica Popolare Cinese, si … L'articolo Coronavirus Cina, caso sospetto a Napoli Ricoverato un ragazzo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, gli Stati Uniti invitano a evitare i viaggi in Cina #coronavirus -