Coronavirus, caso sospetto a Pistoia: è una turista cinese. In Germania imprenditore contagiato in azienda (Di martedì 28 gennaio 2020) caso sospetto di Coronavirus a Pistoia. Una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell'Hubei, è ricoverata da ieri all'ospedale San Jacopo di Pistoia. È quanto... ilmessaggero

SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - Agenzia_Ansa : Coronavirus, per l'Oms 'il rischio a livello globale è elevato' A Pechino il primo morto e otto nuovi contagiati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il picco è previsto a fine aprile Team di esperti di Hong Kong: epidemia in 5 megacittà cinesi #ANSA… -