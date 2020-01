Coronavirus, caso sospetto a Napoli: ricoverato giovane proveniente dalla Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, caso sospetto a Napoli: ricoverato giovane proveniente dalla Cina Dopo i falsi allarmi dei giorni scorsi, arriva la notizia di un nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, stavolta a Napoli. Si tratta di un giovane di 28 anni, proveniente dalla Cina. In particolare, l’uomo proviene dalla provincia di Hubei, nel centro del paese, lontana dalla zona maggiormente coinvolta dal virus, vicino la città di Wuhan. La notizia è riportata da Fanpage, che dice di aver appreso la notizia da “fonti qualificate”. Il giovane si è presentato all’ospedale Pellegrini con febbre, diarrea, mal di pancia. Nei suoi confronti è stato attivato il protocollo previsto ed è stato trasferito all’ospedale Cotugno specializzato in malattie infettive, per effettuare le analisi dovute. Alcuni giorni fa, sempre all’ospedale Cotugno, era stata ricoverata e sottoposta a isolamento ... tpi

