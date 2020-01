Coronavirus, casi sospetti a Napoli e Pistoia. I morti sono 107, contagio anche in Germania (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Coronavirus ora spaventa anche l'Italia. Un caso sopetto del virus cinese infatti s'è verificato a Pistoia dove una turista cinese 53enne, originaria... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Ponte aereo per far rientrare gli italiani dalla Cina. Intanto in #Germania si registra il primo caso accertato. Il… -