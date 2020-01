Coronavirus, altri 25 morti in Cina: il numero dei decessi sale a 132 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) sale 132 il bilancio delle vittime da Coronavirus. Nella provincia di Hubei, da dove è partito il contagio, si contano 25 nuovi decessi e 840 nuovi casi. In Cina i casi confermati superano i 5300, secondo le stime governative. Anche in Europa cresce il numero di contagiati: quattro casi accertati in Francia, quattro in Germania dove sono risultati positivi i dipendenti della stessa azienda. Intanto cittadini statunitensi e giapponesi, a bordo di voli charter, stanno lasciando Wuhan, città considerata epicentro del contagio. La Casa Bianca ha comunicato a tutte le compagne aeree che sta considerando di sospendere tutti i voli da e per la Cina. La United Airlines ha deciso di sospendere i voli da alcune città della Cina verso gli Stati Uniti, come misura preventiva contro la diffusione del Coronavirus. Le città interessate sono Pechino, Shanghai e Hong Kong. Leggi ... open.online

