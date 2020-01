Coronavirus, Allarme in Germania e Francia: Le Vittime Aumentano (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono stati segnalati i primi casi di contagio da Coronavirus di Wuhan in Europa. Qualche giorno fa, il Ministero della Salute francese, aveva confermato la presenza di 2 persone affette dal misterioso virus diffusosi in Cina. Un caso sarebbe a Bordeaux e un altro nella capitale Parigi. In particolare, Agnes Buzyn, la ministra della Salute, aveva dichiarato alle trasmittenti locali: “Il paziente di Bordeaux ha 48 anni. È appena rientrato dalla Cina, dopo essere passato da Wuhan“. Dopo aver riportato la sintomatologia, l’uomo si è fatto visitare dal personale sanitario ed è stato immediatamente ricoverato in una camera isolata. “È stato in contatto con una decina di persone, dopo il suo arrivo in Francia“, ha fatto sapere la ministra. Del secondo paziente, invece, non sono stati diffusi maggiori dettagli. Si sa esclusivamente che è rientrato recentemente ... youreduaction

