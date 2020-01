Coronavirus, a Wuhan sbarrate le strade per evitare l’esodo. Ponte aereo per trasferire gli italiani. Primo caso in Germania, uno sospetto a Pistoia (Di martedì 28 gennaio 2020) Il bilancio aggiornato: 106 morti e oltre 4000 contagi. Le autorità cinesi hanno raccomandato ai propri connazionali di evitare i viaggio all'estero. Rinviato sine die l’inizio di scuole e università. Controlli su una turista in Toscana ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus primo caso in Germania, uomo contagiato da un'ospite cinese. E' un imprenditore della Baviera ora 'in… -