Coronavirus a Varese: caso sospetto in donna cinese tornata in Italia (Di martedì 28 gennaio 2020) Un caso sospetto di Coronavirus è stato riscontrato nella giornata del 28 gennaio a Varese, in una donna cinese da poco rientrata nel nostro Paese. Stando a quanto riportato da fonti locali la donna è tenuta sotto osservazione presso il reparto malattie infettive dell’ospedale di Varese, assistita dall’infettivologo Paolo Grossi. Al momento tuttavia non si ha la certezza che essa possa essere stata contagiata dal temuto Coronavirus e pertanto i medici si tengono molto cauti su eventuali diagnosi. caso sospetto di Coronavirus a Varese Secondo le poche informazioni a disposizione sembra che la donna sia da poco rientrata in Italia da una città nei pressi di Wuhan, la metropoli epicentro dell’epidemia di Coronavirus e attualmente in stato di quarantena. Avvertiti i primi sintomi la paziente si sarebbe recata presso il pronto soccorso di Gallarate nella serata di lunedì 27 ... notizie

