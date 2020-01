Coronavirus, 106 morti e oltre 4500 i contagi. Quattro i casi accertati in Germania, negativo il caso della donna di Pistoia (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Oms parla di “rischio elevato globale” mentre i casi di contagio del Coronavirus continuano ad aumentare: in 24 ore sono raddoppiati arrivando a 4515. Le vittime accertate sono 106. E ci sono quasi 7mila casi sospetti in attesa di conferma. Il ministero dell’Istruzione ha deciso il rinvio dell’inizio del semestre per scuole e università a data da destinarsi, nel tentativo di contenere l’epidemia: gli studenti che “tornano dalle loro case dopo le celebrazioni del Capodanno lunare non devono rientrare nella loro istituzione senza un’apposita autorizzazione”. Inoltre la National Immigration Administration cinese ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi all’estero “non necessari” per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri, convinta che la riduzione dei movimenti trans-frontalieri possa aiutare a prevenire e ... ilfattoquotidiano

