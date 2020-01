Cormezz: le quattro mosse di Gattuso per battere la Juve (Di martedì 28 gennaio 2020) Come ha fatto il Napoli a battere la capolista Juventus? Si domanda Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno. Appena dieci giorni fa la stessa squadra aveva proposto una prestazione a dir poco imbarazzante contro la Fiorentina, cosa è cambiato in questo periodo? Le novità apportate dall’allenatore, sul quale in tanti avevano (o forse ancora hanno) poca fiducia hanno in primo luogo reso squadra un gruppo rassegnato e demotivato. Al di là della spinta motivazionale che certo non manca all’uomo, Ringhio appena arrivato ha battezzato un sistema di gioco, il 4-3-3, e perseverato su quella strada, con qualche piccola deroga in fase di non possesso che gli ha consentito una difesa più solida; ha imposto alla squadra di essere più corta e più stretta, e con il tempo intende arrivare a una trama di gioco che si sviluppi attraverso uno o due tocchi al massimo L'articolo Cormezz: le ... ilnapolista

