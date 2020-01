Coppa Italia quarti, Milan-Torino 4-2

Milan la semifinale di Coppa Italia. I rossoneri battono 4-2 ai supplementari il Torino a San Siro al termine di un quarto di finale combattuto. Per il Milan continua la striscia positiva dopo le 3 vittorie di fila in campionato. Buio per i granata dopo lo 0-7 casalingo dall'Atalanta. Bonaventura porta avanti il Diavolo al 12'.Il Toro pareggia con Bremer al 34'. Il brasiliano firma il sorpasso granata al 71', ma Calhanoglu entra e al 91' porta la gara ai supplementari, dove fa bis (106'). Poker Ibrahimovic al 108'.(Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sarà Juventus-la semifinale di. I rossoneri battono 4-2 ai supplementari ila San Siro al termine di un quarto di finale combattuto. Per ilcontinua la striscia positiva dopo le 3 vittorie di fila in campionato. Buio per i granata dopo lo 0-7 casalingo dall'Atalanta. Bonaventura porta avanti il Diavolo al 12'.Il Toro pareggia con Bremer al 34'. Il brasiliano firma il sorpasso granata al 71', ma Calhanoglu entra e al 91' porta la gara ai supplementari, dove fa bis (106'). Poker Ibrahimovic al 108'.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)

