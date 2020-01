Coppa Italia, Milan-Torino: le probabili formazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Coppa Italia, Milan-Torino: le probabili formazioni. Pioli prnsa a Piatek e Rebic in attacco. Emergenza per Mazzarri. ROMA – Coppa Italia, Milan-Torino: le probabili formazioni. Le due squadre in campo per il penultimo appuntamento dei quarti di finale. In palio la sfida contro la Juventus. Milan-Torino, le probabili formazioni Nei rossoneri Pioli pensa a qualche cambio rispetto alle ultime uscite con Krunic a centrocampo e Piatek-Rebic in attacco. In difesa rientra Musacchio. Emergenza nei granata. Mazzarri è pronto a dare spazio alla migliore formazione per cercare di riscattare lo 0-7 contro l’Atalanta Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti A., Musacchio, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. All. Pioli Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer, ... newsmondo

