Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali (Di martedì 28 gennaio 2020) Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali. Pioli schiera a Piatek e Rebic in attacco. Emergenza per Mazzarri. ROMA – Coppa Italia, Milan-Torino: le probabili formazioni. Le due squadre in campo per il penultimo appuntamento dei quarti di finale. In palio la sfida contro la Juventus. Milan-Torino, le formazioni ufficiali Nei rossoneri Pioli conferma le indiscrezioni della vigilia con l’unica novità rappresentata da Kjaer al posto di Musacchio. Nessuna novità, invece, nel Torino con Mazzarri che schiera la miglior formazione possibi Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti A., Musacchio, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. All. Pioli Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer, Belotti. All. Mazzarri Arbitro: Sig. Fabrizio Pasqua di Tivoli newsmondo

Coppa Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coppa Italia