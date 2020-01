Coppa Italia, Milan Torino 1-1 LIVE: pareggio di Bremer (Di martedì 28 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Milan e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Milan e Torino si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Torino 1-1 MOVIOLA 2′ Occasione per il Torino – Aina crossa dalla sinistra, Romagnoli sporca su Belotti e libera l’area ma rischio per i rossoneri 5′ Tiro di Rebic – Giocata del croato che si presente al limite dell’area e libera il destro! Nkoulou respinge la conclusione 7′ Occasione per il Milan – Sublime filtrante di Rebic per Theo Hernandez, il francese cerca Piatek in mezzo ma viene anticipato da un difensore 11′ Occasione per Bonavenura – Altro buono spunto del ... calcionews24

