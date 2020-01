Coppa Italia, Milan Torino 0-0 LIVE: le due squadre in campo (Di martedì 28 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Milan e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Milan e Torino si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Torino 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Torino 0-0: risultato e tabellino Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. A disp. Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, ... calcionews24

MatteoBarzaghi : Eriksen potenzialmente già utilizzabile domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Trasferimento completato ?? ?? O… - juventusfc : LIVE! In diretta e ?? IN ESCLUSIVA ?? La gara di Coppa Italia della nostra #Under19, a partire dalle 14.25! Only on… - JuventusFCYouth : #Under19 | FT | PRIMAVERA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! ?????? Decidono la doppietta di Ranocchia e il gol di Leo ??… -