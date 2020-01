Coppa Italia, il Milan batte il Torino 4-2 dopo i supplementari e vola in semifinale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel quarto di finale di Coppa Italia giocato a San Siro, il Milan vince 4-2 al termine due tempi supplementari. dopo la rete di Bonaventura e la doppietta di pareggio di Bremer, al 91esimo Calhanoglu ha trovato il pareggio e ha mandato la sfida all'extra time. I gol decisivi per il Milan sono arrivati ancora da un sinistro del turco e dalla zampata decisiva di Ibrahimovic. In semifinale Pioli affronterà la Juventus di Sarri. fanpage

