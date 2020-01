Convocati Fiorentina per l’Inter: out Castrovilli per la Coppa Italia (Di martedì 28 gennaio 2020) La Fiorentina domani affronterà l’Inter in Coppa Italia: ecco le scelte di Iachini in vista della gara. Out Gaetano Castrovilli La Fiorentina domani affronterà l’Inter in Coppa Italia. Beppe Iachini ha diramato la lista dei Convocati: non sarà della gara Gaetano Castrovilli, dopo i problemi accusati nel corso della gara contro il Genoa. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Olivera, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Badelj, Benassi, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Pulgar, Zurkowski. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

