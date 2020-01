Conto corrente: chiusura senza preavviso, le parole di Villarosa (Di martedì 28 gennaio 2020) Conto corrente: chiusura senza preavviso, le parole di Villarosa Un Conto corrente può essere chiuso senza preavviso? Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto prendere come riferimento il codice civile. Qui, all’articolo 1845 dedicato al recesso del contratto, troviamo scritto quanto segue: “Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. Stando a quanto sopra esposto la banca può chiudere un ... termometropolitico

infoiteconomia : Conto corrente: ecco come risparmiare in 5 semplici mosse - Investireoggi : Conto corrente: ecco come risparmiare in 5 semplici mosse - - ZioUbaldo : @duesoli se poi è obbligatorio forse conviene optare per una card che funge anche da conto corrente, con spese fisse, so che ne esistono -