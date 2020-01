Come la Borgonzoni sta per tradire la promessa fatta ai suoi elettori in Emilia-Romagna (Di martedì 28 gennaio 2020) «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo». La norma, semplice, chiara e cristallina è contenuta nell’articolo 122 della Costituzione e sancisce che un deputato o un senatore non può al tempo stesso essere consigliere regionale. Nel caso che interessa a noi è chiaro che c’è quindi un’incompatibilità tra l’essere una senatrice della Lega e l’essere una consigliera comunale della Lega per la Regione Emilia-Romagna. Le promesse di Lucia Borgonzoni contano ancora qualcosa? Il problema di Lucia Borgonzoni è tutto qui. La sua promessa di dimettersi dal Senato anche in caso di sconfitta (in caso di vittoria era scontato) rimane per il momento congelata. Ieri infatti durante la conferenza stampa Matteo ... nextquotidiano

you_trend : Come cambia il voto ai candidati in #EmiliaRomagna in base alla dimensione del comune. #Borgonzoni prevale nettamen… - matteosalvinimi : Con la Lega in regione, una certezza: PRIMA GLI ITALIANI per le case e per i contributi regionali! OGGI, dalle 7 al… - LegaSalvini : ++ ?? IMPORTANTE, FAI GIRARE! QUESTA DOMENICA DOPPIA CROCE CONTRO I TRUCCHI! ++ Sarebbe sufficiente la croce sui sim… -