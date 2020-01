Clima, missione in Antartide: trivellato Thwaites, il ghiacciaio più pericoloso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Per la prima volta dalla sua scoperta, cinque team internazionali di ricercatori e ingegneri stanno trivellando il mega ghiacciaio Thwaites per scoprire le cause del suo scioglimento accelerato, potenzialmente responsabile di un aumento pericoloso del livello globale dei mari. La perdita di ghiaccio è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni ed ora scompaiono ben 35 miliardi di tonnellate l’anno. Una task force congiunta di scienziati britannici e statunitensi per due mesi lavorerà in condizioni meteo estreme, procedendo a profonde trivellazioni sul remotissimo ghiacciaio, grande quanto la Gran Bretagna, nell’Antartide occidentale, e alla raccolta di dati preziosi per completare quelli registrati finora dai soli satelliti. Per trasportare tutti gli strumenti della missione ci sono voluti decine di voli aerei dagli Usa. Oltre agli scienziati il grande protagonista della ... meteoweb.eu

NikeSkywalker : RT @StampaCnr: #Clima: missione compiuta per la spedizione italo-francese sull’inesplorato plateau antartico. Dallo studio degli archivi cl… - gabrielanthonyp : RT @le_scienze: Una missione italo-francese per studiare l'Antartide - dellipaoli : RT @le_scienze: Una missione italo-francese per studiare l'Antartide -