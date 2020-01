Chi Vuol Essere Milionario?, nella puntata del 29 gennaio Gerry Scotti leggerà la domanda da 1 milione (Di martedì 28 gennaio 2020) Chi Vuol Essere Milionario?, nella puntata di mercoledì 29 gennaio, Gerry Scotti leggerà la domanda da 1 milione di euro al concorrente Enrico Remigio. Chi Vuol Essere Milionario? è tornato in onda settimana scorsa, ma fa già parlare di serie perchè nella puntata di mercoledì scorso il giovane manager Enrico Remigio ha compiuto la sua scalata arrivando a leggere, e rispondere, la domanda da 300 mila euro. E proprio come un cliffhanger in una serie tv, settimana scorsa Gerry Scotti ci ha lasciati con la promessa che nella puntata di mercoledì 29 gennaio, leggerà la domanda da un milione di euro. Chi Vuol Essere Milionario? è un gioco che diventa abbastanza complicato man mano che si scala il montepremi. Per questo motivo nella storia del programma italiano, la domanda da un milione è stata letta soltanto poche volte e solo 3 concorrenti sono riusciti a vincere la somma di un milione di ... dituttounpop

