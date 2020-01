Chi sogna una vita alla Tommaso Berni? “Ha più squalifiche che presenze, spero l’Inter faccia ricorso” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tutti, grandi o piccini, hanno i propri idoli. Sportivi, cantanti, attori. Personaggi famosi, insomma. Personaggi in cui identificarsi perché questi ultimi hanno saputo lanciare un messaggio. Hanno saputo trasmettere qualcosa. A tal proposito, c’è chi domenica ha saputo trasmettere un messaggio inedito, che va oltre. Il suo nome è Tommaso e il suo cognome è Berni. Nicklas Bendtner come il Grande Fratello, la sua vita diventa un reality: ecco il documentario sul calciatore E’ il terzo portiere dell’Inter (per chi non lo sapesse, e ce ne sono tanti) e in 6 anni (6!) non è sceso in campo neanche un minuto. Ma c’è di più. Ha avuto la capacità, nel post gara di Inter-Cagliari (e quando sennò, visto che in campo non poteva intervenire), di farsi espellere dal direttore di gara Manganiello nel concitato finale della sfida di San Siro. Oggi è arrivata la ... calcioweb.eu

