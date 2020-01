Chi è Christian Eriksen, il colpo di mercato dell’Inter (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chi è Christian Eriksen, il talento danese nuovo colpo di calciomercato dell’Inter. La carriera e la vita privata. MILANO – Il nuovo colpo di calciomercato dell’Inter si chiama Christian Eriksen. Il danese è arrivato in nerazzurro a titolo definitivo per cercare di aiutare la squadra di Antonio Conte di raggiungere gli obiettivi prefissati in campionato e in Europa. Ma andiamo a conoscere meglio il giocatore. Chi è Christian Eriksen, la carriera del centrocampista danese Nato a Middelfart, in Danimarca, il 14 febbraio 1992 (Aquario), Christian Dannemann Eriksen ha iniziato a calciare i primi calci al pallone nella squadra della sua città prima di trasferirsi all’Odense e alla Ajax. Proprio con i Lancieri ha fatto il suo esordio tra i professionisti. Quattro anni in Olanda prima di accettare la proposta del Tottenham. Una vera e propria bandiera degli ... newsmondo

