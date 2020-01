Chi è Camilla Costanzo, la figlia che ha seguito le orme di papà Maurizio (Di martedì 28 gennaio 2020) Maurizio Costanzo è un uomo di successo, circondato da grandi affetti, con una grande famiglia allargata, molto unita. Infatti, come molti sanno, Maurizio ha avuto 4 matrimoni ed ha 3 figli, i primi avuti in modo naturale e l’ultimo adottato con l’attuale moglie Maria De Filippi. Viene da chiedersi: ma qualcuno di loro avrà seguito le orme del padre? Poco o nulla si sa dei primi 2 figli avuti dal matrimonio con Flaminia Morandi, Camilla e Saverio Costanzo. Ma sappiamo con certezza che è proprio la primogenita Camilla ad aver seguito, almeno in parte, le orme del padre. Camilla Costanzo tra lavoro e vita privata Camilla Costanzo, classe 1973, è una scrittrice e sceneggiatrice. Camilla si è cimentata anche nel ruolo di attrice in qualche pellicola -una tra queste, Private, era del fratello Saverio regista e produttore di successo. La scrittrice ci tiene a mantenere riservata ... thesocialpost

