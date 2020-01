Che fine fanno i campi sintetici? (Di martedì 28 gennaio 2020) È arrivato – o sta arrivando – il momento di sostituire i primi installati in Italia dieci anni fa, ma riciclarli è complesso e altrove è già un «disastro ambientale» ilpost

alexbarbera : Più che la vittoria di Bonaccini o la sconfitta di Salvini la notizia di stanotte è la fine politica dei Cinque Ste… - SabrinaSalerno : Per quelle come me, imparare ad essere pazienti, è un’impresa ardua. La pazienza, alla fine, è la calma accettazion… - agorarai : Sardine, Landini 'Persone semplici che non erano candidate e non chiedono niente in cambio per loro. Chiedono la fi… -