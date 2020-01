Championship, League One e Two: pronostici 28 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Championship, League One, League Two: i pronostici sulle partite 28 del gennaio. C’è un turno infrasettimanale in Inghilterra con ben ventinove partite in programma: ultime notizie e statistiche. Championship Le vittorie interne più probabili di questa ventinovesima giornata di Championship sono quelle di Blackburn e Brentford rispettivamente contro Qpr e Nottingham Forest. Il Brentford ha vinto le ultime sei partite in casa e vanta anche degli ottimi precedenti contro il Nottingham. Poi c’è il Blackburn che ha ritrovato grande entusiasmo dopo il 5-0 rifilato allo Sheffield Wednesday e affronta una squadra che viene da tre sconfitte consecutive in trasferta. Sedici delle ultime diciassette partite giocate dal Luton hanno visto un totale di almeno tre gol: la serie dovrebbe proseguire contro il Derby County, favorito per la vittoria. Il ... ilveggente

