Cessione Milan, clamorose novità sul fronte Bernard Arnault: le dichiarazioni del diretto interessato (Di martedì 28 gennaio 2020) Cessione Milan – Il presidente di LVMH, Bernard Arnault, smentisce seccamente un qualsiasi interesse del gruppo o della sua famiglia per un ipotetico acquisto del Milan AC. Rispondendo a una domanda dell’ANSA durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati 2019 a Parigi, il patron del lusso ha risposto: “Questo è un tema che per me racchiude un mistero. Ho grande ammirazione per il Milan AC, è un club formidabile, con giocatori straordinari, tra l’altro alcuni mi chiamano o mi scrivono per chiedermi ‘cosa succede?’, quando invece sarà all’incirca la sesta o la settima volta in sei mesi che smentisco le indiscrezioni che circolano in Italia. Non c’è mai stata una benché minima discussione sull’argomento e del resto non c’è un minimo interesse operativo per l’acquisto di questo club magnifico”, ha ... calcioweb.eu

AntoVitiello : Da Casa #Milan c'è ottimismo per la cessione di #Suso al #Siviglia ma manca ancora l'accordo definitivo. Si ragiona… - AntoVitiello : Dalla Svizzera danno il #Napoli nuovamente in pole position per #Rodriguez, oggi nuovo incontro col #Milan per disc… - AntoVitiello : #Paquetà situazione complessa, il giocatore spinge per partire. #Psg unica squadra che ha fatto un'offerta, ma per… -