C'è un cane che ogni giorno prende l'autobus da solo per andare al parco Il cane è uno degli animali domestici più amati, ma anche tra i più impegnativi. Come amico a quattro zampe, effettivamente, necessita di diverse cure e attenzioni, come di lunghe passeggiate quotidiane e di svago, magari al parco, dove "Fido" può correre con altri cani. E se il cane, al parco, ci andasse da solo? Follia? No, realtà, almeno a Seattle. È proprio in direzione di questa città, negli States, che la cagnolina Eclipse prende ogni giorno un bus da sola e, munita di biglietto, raggiunge lo stesso parco con l'area cani. "ogni giorno esce di casa e sale su un autobus verso il centro, scendendo alla fermata dove c'è un'area cani in cui trascorre un paio di ore. Gioca nel parco con i suoi amici a quattro zampe e poi riprende il bus per rientrare a casa come se fosse la ...

