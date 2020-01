Caterina Balivo, il dramma in tv: “Morto in un incidente” – VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Il racconto di Caterina Balivo del dramma di Nico, il padre ospite in tv “Mio figlio morto in un incidente”, la conduttrice: “La vita è preziosa”. Nella puntata di ieri, 27 gennaio 2020, della trasmissione ‘Vieni da me’, Caterina Balivo ha dato spazio nel suo salotto televisivo a una storia tragica. Leggi anche –> Samantha … L'articolo Caterina Balivo, il dramma in tv: “Morto in un incidente” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ValentiRani : RT @cheTVfa: La settimana di #Sanremo2020 di Rai1 ?? Roberto Poletti sarà in diretta da Sanremo mentre Valentina Bisti resterà nello studio… - zazoomnews : Giornata della Memoria la gaffe di Caterina Balivo: “Quel vestito a righe offende le vittime della Shoah” -… - zazoomblog : Giornata della Memoria la gaffe di Caterina Balivo: “Quel vestito a righe offende le vittime della Shoah” -… -