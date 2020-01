Catanzaro, Riesame annulla arresti domiciliari a imprenditore accusato di traffico di influenze e corruzione (Di martedì 28 gennaio 2020) Torna in libertà l’imprenditore di Lamezia Terme Pino Cuomo, arrestato lo scorso 19 dicembre nel corso della maxi-operazione Rinascita-Scott contro le locali di ‘ndrangheta del Vibonese. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza con la quale il gip aveva disposto i domiciliari per Cuomo, accogliendo la richiesta del suo difensore, l’avvocato Mario Murone. Il legale ha prospettato l’insussistenza degli indizi relativi ai reati contestati, per l’irrilevanza penale dei rapporti intrattenuti dall’imprenditore con Pietro Giamborino, ex consigliere regionale, e con l’ex consigliere regionale Luigi Incarnato (per cui il Riesame aveva annullato gli arresti domiciliari) e, comunque, l’inapplicabilità della misura cautelare per il reato di traffico di influenze illecite. Richieste ritenute fondate dai giudici, che hanno accolto l’istanza. Cuomo è accusato dalla Dda di ... ilfattoquotidiano

