Cassazione dà ragione alla Provincia contro Cataudo: Ricci soddisfatto (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un Claudio Ricci raggiante, quello che commenta la decisione della Cassazione a sezioni unite sulla presunta incompatibilità di Alfredo Cataudo, ad essere presidente della società Asea. I supremi giudici hanno dato ragione alla Provincia di Benevento e, dunque, implicitamente hanno dichiarato la legittimità dell’operato dell’amministrazione dello stesso Claudio Ricci che provvide, con un atto a firma del segretario Franco Nardone, a revocare Cataudo, ritenendolo non in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nel corso degli anni Cataudo e la Provincia si sono scontrati nei tribunali amministrativi, ma oggi la Cassazione ha cancellato tutte le sentenze che davano ragione all’ex presidente Asea. Non solo, ma la Cassazione sembra aver dichiarato che la Provincia aveva il dovere di revocare proprio il ... anteprima24

Am_Parente : 'Sul #JobsAct avevamo ragione noi. Piu' #diritti non meno diritti. Non solo meno licenziati di prima ma fine delle… - Tg3web : I rider hanno diritto a tutte le tutele del lavoro. Si è chiusa la lunga vicenda giudiziaria dei cinque rider torin… - anteprima24 : ** #Cassazione dà ragione alla Provincia contro Cataudo: Ricci soddisfatto ** -