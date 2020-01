Casoria, incendio in casa: carabinieri e vigili del fuoco salvano anziani coniugi (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli anziani coniugi erano in casa a Casoria, quando è divampato l’incendio, nato probabilmente per un guasto alla stufa, e non si erano accorti di nulla perché dormivano. A Casoria (Napoli) i carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno salvato due anziani da un incendio propagatosi nella loro abitazione. Gli anziani coniugi erano in casa quando è divampato l’incendio – nato probabilmente per un guasto alla stufa – e non si erano accorti di nulla perché dormivano. I carabinieri e i vigili del fuoco sono saliti al quinto piano. L’anziana donna è riuscita ad aprire la porta blindata dalla quale fuoriusciva il fumo e i militari l’hanno messa in salvo prestandole le prime cure. Entrati nell’abitazione hanno trovato l’uomo privo di sensi e riverso a terra ma sono riusciti a portarlo fuori dall’appartamento. Incolume anche il cane ... 2anews

Panico a Casoria - incendio e fumo nero nei pressi di Euronics (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minutoCasoria (Na) – Momenti di Panico per gli abitanti di Casoria, che dalle loro case hanno visto una coltre di fumo nero invadere il cielo. A causarla è stato un incendio avvenuto nei pressi di Euronics, e più precisamente alla concessionaria ricambi Ciaramella che giace proprio a due passi dal centro commerciale, in via Principe di Piemonte. A comunicarlo sono stati i Vigili del Fuoco, accorsi immediatamente sul ...

