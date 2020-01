Cartello choc nel Vicentino: "Riaccendiamo i forni..." (Di martedì 28 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Il Cartello è stato affisso nella notte sulla bacheca del PD a Torrebelvicino: "Ricordiamoci di riaprire i forni. Ingresso libero" "27 gennaio Giornata della Memoria ricordiamoci di aprire i forni". Recita così il Cartello choc affisso nella notte sulla bacheca della sede del Pd a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza. Un foglio bianco con scritte nere che incita all'Olocausto: "Ricordiamoci di riaprire i forni: ebrei, rom, sinti, froci, negri, comunisti. Ingresso libero", si legge ancora. Poi la firma, una svastica nazista cerchiata di rosso con la scritta "SS VI" (Vicenza). "Questa mattina alle 7.30 alcuni passanti ci hanno avvisato che sulla bacheca del PD a Torrebelvicino era affisso un volantino anonimo che ricordando il 27 gennaio come giorno della memoria invitava ad aprire i 'forni crematori' per Ebrei Rom Sinti froci neri e comunisti", ha ... ilgiornale

