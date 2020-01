Carles Perez Roma: accordo trovato con il Barcellona per lo spagnolo (Di martedì 28 gennaio 2020) Carles Perez Roma: accordo trovato con il Barcellona per l’esterno spagnolo. Si avvicina un altro colpo per la squadra giallorossa La Roma sta per mettere a segno un altro colpo di mercato, dopo l’arrivo di Roger Ibanez. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, ci sarebbe l’accordo tra Roma e Barcellona per Carles Perez. accordo trovato sulla base di una percentuale di una futura rivendita: i giallorossi, infatti, avevano rifiutato il diritto di recompra da parte del Barcellona, mantenendo così il controllo sul giocatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

