Carles Perez alla Roma, accordo di mercato con il Barcellona (Di martedì 28 gennaio 2020) Le ultime notizie di mercato sulla Roma, raccontano dell'accordo in dirittura d'arrivo con il Barcellona per Carles Perez. La trattativa tutt'altro che semplice tra i due club è arrivata al punto di svolta, con il duttile esterno offensivo classe 1998 che potrebbe arrivare nella Capitale già nella giornata di domani. Operazione da circa 15 milioni di euro, con i catalani che si sono assicurati un diritto di prelazione in caso di eventuale rivendita da parte della società capitolina. fanpage

