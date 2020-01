Campagna: le città di San Gregorio Magno e San Rufo premiate da Mattarella nel Giorno della Memoria (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa) – Una medaglia alla memoria insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata consegnata ieri mattina nella cattedrale di Santa Maria della Pace a Campagna, ai famigliari di a due cittadini salernitani, ex militari internati nei lager nazisti tedeschi. Si tratta degli ex internati Giuseppe Robertazzi di San Gregorio Magno e Antonio Capozzoli di San Rufo. Due cittadini, entrambi internati nei campi di sterminio e sopravvissuti all’orrore del nazismo, di cui ieri, ne è stata ricordata la storia e la memoria, a cui Mattarella ha conferito una medaglia d’oro che è stata consegnata ai parenti, dalle mani del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, alla presenza dei sindaci delle due comunità salernitane. “La medaglia d’oro alla memoria di Robertazzi è un motivo di orgoglio per la nostra terra – ha spiegato il ... anteprima24

