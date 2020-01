Camilla ha lasciato Carlo con una lettera: il racconto inedito (Di martedì 28 gennaio 2020) Camilla sta per divorziare davvero dal principe Carlo? Intanto emerge di come lo abbia lasciato scrivendogli una lettera che lo ha distrutto. Camilla ha lasciato Carlo? Emerge un lato inedito del suo carattere E se vi dicessimo che Camilla ha lasciato Carlo? Mentre impazzano le voci di un divorzio lampo tra la coppia di reali inglesi, emergono anche dettagli inediti dal passato. Prima che la loro favola d’amore si potesse coronare, infatti, i due hanno affrontato peripezie e impedimenti, al punto che la duchessa di Cornovaglia arrivò a lasciare il futuro re del Regno Unito con una lettera. A raccontare l’episodio inedito è stato Penny Junor, autore della biografia The Duchess: the Untold Story, che parla della vita della duchessa di Cornovaglia. L’accaduto risale al 1973 quando Camilla scrisse una lettera a Carlo, spezzandogli il cuore. Ecco cosa c’era ... velvetgossip

