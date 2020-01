Caltagirone smentisce: «Pura fantasia mio interesse per stadio Roma» (Di martedì 28 gennaio 2020) Il gruppo Caltagirone smentisce un’indiscrezione di stampa su un presunto accordo con l’imprenditore statunitense Dan Friedkin, potenziale acquirente della As Roma, per la costruzione dello stadio della società calcistica giallorossa su terreni di proprietà dell’Università Romana di Tor Vergata che sono in concessione al gruppo che fa capo a Francesco Gaetano Caltagirone. Quest’ultimo domenica scorsa … L'articolo Caltagirone smentisce: «Pura fantasia mio interesse per stadio Roma» calcioefinanza

