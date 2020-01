Calendario Serie B 2019/2020: date, giornate, risultati, classifica (Di martedì 28 gennaio 2020) A differenza dell’ultima edizione, la Serie B 2019/2020 sarà a 20 squadre e avrà 38 giornate: date e programma della nuova stagione Archiviata l’edizione anomala targata 2018/2019, che ha visto ai nastri di partenza 19 squadre, la Serie B 2019/2020 torna a 20 squadre e a 38 giornate nella stagione regolare. Calendario Serie B 2019/2020: il programma della nuova stagione del torneo cadetto è stato stilato la sera di martedì 6 agosto 2019. La cerimonia ha avuto inizio alle 20.00 nel palcoscenico del Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno. Le date La Lega di Serie B ha già ufficializzato le date della stagione 2019/2020. Il campionato partirà nel penultimo weekend di agosto, con l’open day fissato per venerdì 23 agosto 2019 con l’anticipo della prima giornata, e terminerà giovedì 14 maggio 2020, quando è stata fissata l’ultima giornata. INIZIO ... calcionews24

