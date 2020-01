Calciomercato, saltato l’affare tra Juventus e PSG: De Sciglio rimane a Torino (Di martedì 28 gennaio 2020) Complice l'infortunio di Danilo, il club campione d'Italia avrebbe deciso di non portare a termine la trattativa di mercato con i parigini per lo scambio De Sciglio-Kurzawa. La Juventus ha infatti preferito tenere in rosa il difensore lombardo, capace di garantire a Maurizio Sarri maggiori soluzioni tattiche. fanpage

DiMarzio : Saltato lo scambio #DeSciglio-#Kurzawa tra @juventusfc e @PSG_inside #calciomercato @SkySport - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, bloccato lo scambio #DeSciglio-#Kurzawa col #PSG: i dettagli - madali2002 : RT @DiMarzio: Saltato lo scambio #DeSciglio-#Kurzawa tra @juventusfc e @PSG_inside #calciomercato @SkySport -