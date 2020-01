Calciomercato Roma, Florenzi può lasciare la Capitale: tentato dall’interesse del Valencia (Di martedì 28 gennaio 2020) Alessandro Florenzi non è soddisfatto del minutaggio che finora gli ha regalato Paulo Fonseca e vorrebbe più spazio in vista dell'Europeo. Il capitano della Roma sta discutendo con il suo agente, Alessandro Lucci, sulle offerte arrivate e quella del Valencia è stata presa in forte considerazione. fanpage

DiMarzio : #Calciomercato | Atteso per domani l'arrivo a #Roma di Carles #Perez - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, il #Valencia pensa a #Florenzi - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Barcellona, si cerca il compromesso per #Perez. Contatti con #Pedro del #Chelsea. Intanto… -