Calciomercato Lecce: vicino l’arrivo di Barak. Le ultime (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato Lecce: sembra molto vicino l’arrivo di Barak dall’Udinese. Ecco le ultime sulla trattativa lampo tra i due club Il Lecce starebbe per mettere a segno un colpo per rinforzare la propria mediana e tentare il tutto per tutto in ottica salvezza. I salentini sono vicinissimi all’acquisto di Antonin Barak. Come riportato da Alfredo Pedullà, Lecce e Udinese si sarebbero accordati per un prestito secco del giocatore: Barak domani dovrebbe essere a Lecce per sostenere le visite mediche di rito. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

