Calciomercato, le bombe della notte – Svolta Suso, colpacci di Cagliari e Lecce. Atalanta e Brescia si difendono (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ultimi giorni di Calciomercato. Aggiornamenti anche in questi minuti. Tante le mosse dei club di Serie A, movimenti anche in B e Serie C. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. Eriksen e la colonia dei danesi in Italia: dal “bidone” Poulsen all’indimenticabile… Zohore L’Atalanta ha chiuso per Bosko Sutalo, difensore croato classe 2000 che arriva dall’Osijek. Il Brescia cerca rinforzi. Il prossimo acquisto potrebbe essere Ionut Nedelcearu, difensore rumeno classe ’96 dell’Ufa, squadra della Premier League russa. Si prova a chiudere per un prestito oneroso con riscatto a 3,5 milioni. Altro nome valutato è quello di Vasco Regini della Sampdoria. Il Cagliari è sempre più vicino a Gaston Pereiro, calciatore del Psv Eindhoven. Sarebbe un colpaccio per i sardi visto che ... calcioweb.eu

