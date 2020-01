Calciomercato, l’annucio di Buffon! Fiorentina scatenata, ex Roma alla Sampdoria ed il Bologna ha preso il difensore (Di martedì 28 gennaio 2020) Ultimi giorni di Calciomercato, sono in arrivo gli ultimi rinforzi per le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Si muovono le dirigenze, tante trattative nelle ultime ore, sono ore caldissime, ecco tutte le operazioni nel dettaglio. ESTERO – Il Barcellona continua il pressing per l’attaccante Rodrigo Moreno mentre Arsenal e Everton seguono con interesse James Rodriguez del Real, la valutazione è di 40 milioni di euro. Il Valladolid sta per chiudere l’accordo con Hatem Ben Arfa, 32 anni, centrocampista di talento, ex Lione e Psg, a Rennes. L’attaccante Thiago Neves, 34 anni, ha firmato col Gremio. Il Siviglia prova l’accelerata per Suso. La trattativa tra i rossoneri e gli andalusi prosegue e la formula, scrive ‘Marca’, dovrebbe essere quella del prestito per 18 con opzione di ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, l'annucio di #Buffon! Fiorentina scatenata, ex Roma alla Sampdoria ed il Bologna ha preso il difens… -