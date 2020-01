Calciomercato, doppio colpo della Roma. Il Napoli su Petagna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di martedì 28 gennaio 2020. La Roma accoglie sia Villar che Carles Perez. Il Napoli pensa ad Andrea Petagna. MILANO – Calciomercato, le notizie di martedì 28 gennaio 2020. doppio colpo della Roma che ha chiuso sia per Villar (arrivato nella Capitale n.d.r.) che per Carles Perez del Barcellona. In Spagna dovrebbe andare, invece, Alessandro Florenzi davvero vicino al Valencia. Resta in forse l’arrivo di Rafael dal Cagliari. Il Napoli su Petagna, il Milan impegnato nelle cessioni Il Napoli pensa ad Andrea Petagna per rinforzare il reparto offensivo. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile ripiegamento su Pinamonti ma la volontà dell’attaccante della Spal è stata decisiva per la riapertura della trattativa per arrivare alla punta cresciuta nel Milan. A proposito dei rossoneri. Il futuro di Piatek sembra essere ancora in ... newsmondo

