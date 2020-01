Calciomercato Cagliari, arriva Gaston Pereiro. Pjaca, affare saltato (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Cagliari si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo di mercato Gaston Pereiro, proveniente dal PSV Eindhoven Il Cagliari ha trovato l’accordo per l’acquisto di Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano in scadenza con il PSV Eindhoven. Il giocatore potrebbe arrivare in Sardegna già domani, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il centrocampista firmerà un contratto che lo legherà ai rossoblù per quattro anni e mezzo. Intanto, tramonta definitivamente la pista Pjaca. Il Cagliari e la Juventus, infatti, hanno scelto di interrompere la trattativa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

